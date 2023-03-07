Броневицкая обвинила Вайкуле во лжи, так как певица никогда не кормила СССР

Певица Илона Броневицкая утверждает, что ее прибалтийская коллега Лайма Вайкуле никогда не "кормила" СССР.

Исполнительница Илона Броневицкая рассказала, что Лайма Вайкуле "кормила" в советские времена свою филармонию, но никак не союз.

Броневицкая убеждена, что коллега данное заявление сделала просто на эмоциях, не желая при этом задеть кого-то.

Своим мнением по поводу дочь Эдиты Пьехи поделилась в эфире шоу "Жизнь и судьба".

Артистка добавила, что каждый имеет право на свою собственную точку зрения.