Флаг вагнеровцев теперь красуется на памятнике с танком в Артемовске

Винер убрали из Международной федерации гимнастики на 2 года из-за ее резких высказываний

Ирину Винер отстранили от занимаемой должности в Международной федерации гимнастики сроком на 2 года. Решение принято из-за того, что тренер позволила себе резкие высказывания на олимпиаде в Токио, где она не была согласна с судейством.

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