Флаг вагнеровцев теперь красуется на памятнике с танком в Артемовске

2023-03-07 09:43

Солдаты подразделения "Вагнер" сняли флаг Украины и водрузили свой на танк, стоящий на постаменте в Артемовске. Момент сняли на видео.

Штурмовая группа ЧВК "Вагнер" добралась до памятника с танком Т-34, установленному на территории Артемовска.

Бойцы сняли оттуда украинский флаг и закрепили на танке свой флаг.

Все это военные снимали на камеру и выложили ролик в Телеграм.

Ранее журналисты The New York Times рассказали, что руководство Украины готовит жителей к сдаче Артемовска.

Также стало известно, что российская армия ликвидировала на подходах к городу несколько самых подготовленных групп ВСУ.

Опубликовано: Храмова Оксана








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