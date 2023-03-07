Флаг вагнеровцев теперь красуется на памятнике с танком в Артемовске
Солдаты подразделения "Вагнер" сняли флаг Украины и водрузили свой на танк, стоящий на постаменте в Артемовске. Момент сняли на видео.
Штурмовая группа ЧВК "Вагнер" добралась до памятника с танком Т-34, установленному на территории Артемовска.
Бойцы сняли оттуда украинский флаг и закрепили на танке свой флаг.
Все это военные снимали на камеру и выложили ролик в Телеграм.
Ранее журналисты The New York Times рассказали, что руководство Украины готовит жителей к сдаче Артемовска.
Также стало известно, что российская армия ликвидировала на подходах к городу несколько самых подготовленных групп ВСУ.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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