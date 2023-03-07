Euroactiv: Болгария тайно продала Украине оружия и боеприпасов на €1 млрд

Согласно журналистскому расследованию портала Euroactiv, Болгария продала Украине оружия и боеприпасов на сумму более миллиарда евро.

Этот процесс происходил в течение последних двух лет. Из документа видно, что все происходило путем заключения прямых договоров. Для совершения сделки стороны использовали посредников.

Несмотря на заверения тогдашнего вице-премьера Болгарии и лидера Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелии Ниновой о том, что София не отправила в Украину ни одной пули, оказалось, что введенный парламентом запрет на экспорт оружия в Киев в мае 2022 года была только дымовой завесой.

Отсутствие достаточного количества оружия и боеприпасов остается самой большой проблемой ВСУ.

В ближайшие недели Европа закупит для Украины боеприпасов на 1 млрд евро. Две страны выступают против совместных закупок - Дания и Норвегия.