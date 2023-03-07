Солист Хора Турецкого заявил, что группа отказалась от зарубежных гастролей из любви к родине
2023-03-07 09:52
Лидер известного музыкального коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий заявил, что группа не ездит на гастроли за рубеж из чувства патриотизма.
Михаил Турецкий не стал скрывать, что его арт-группу "Хор Турецкого" звали с концертами в Штаты.
Также была возможность уехать на ПМЖ в Америку, Великобританию.
Музыканты отказались от этих предложений из чувства патриотизма.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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