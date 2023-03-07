Петр Чернышев «исчез» из шоу Навки после того, как забрал Анастасию Заворотнюк из клиники
В постановке «Руслан и Людмила», недавно показанной в Краснодаре, вместо него на лед вышел Дмитрий Соловьев.
Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев заменил в шоу Татьяны Навки коллегу Петра Чернышева - мужа актрисы Анастасии Заворотнюк, которая недавно выписалась из частной клиники.
Как напоминает КП, Заворотнюк провела в медучреждении почти полгода. Чернышев забрал жену из онкологической больницы и после этого в шоу он уже не участвовал.
В частности, фигурист должен был участвовать в постановке «Руслан и Людмила», недавно показанной в Краснодаре. С фигуристкой Алиной Загитовой вместо Петра на лед вышел Дмитрий Соловьев.
По данным издания, на попечении спортсмена - теща, малолетняя дочка и тяжелобольная жена. Потому спортсмен «работал на износ» и не пропускал выступлений.
Предположительно, Чернышев мог отказаться от прокатов, чтобы больше времени проводить со своей женой.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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