Винер убрали из Международной федерации гимнастики на 2 года из-за ее резких высказываний
2023-03-07 10:33
Ирину Винер отстранили от занимаемой должности в Международной федерации гимнастики сроком на 2 года. Решение принято из-за того, что тренер позволила себе резкие высказывания на олимпиаде в Токио, где она не была согласна с судейством.
Решение об отстранении Ирины Винер от работы в Международной Федерации гимнастики пока не вступило в силу.
Тренера "наказали" сроком на 2 года из-за ее резких высказываний на олимпиаде, проходившей в Токио.
Винер была возмущена, что золото отдали израильтянке Лине Ашрам. Ирина была убеждена, что победила россиянка Дина Аверина.
Тренер назвала решение судей позором художественной гимнастики.
Опубликовано: Наталья Гончарова