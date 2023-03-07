Винер убрали из Международной федерации гимнастики на 2 года из-за ее резких высказываний

Ирину Винер отстранили от занимаемой должности в Международной федерации гимнастики сроком на 2 года. Решение принято из-за того, что тренер позволила себе резкие высказывания на олимпиаде в Токио, где она не была согласна с судейством.

Решение об отстранении Ирины Винер от работы в Международной Федерации гимнастики пока не вступило в силу.

Тренера "наказали" сроком на 2 года из-за ее резких высказываний на олимпиаде, проходившей в Токио.

Винер была возмущена, что золото отдали израильтянке Лине Ашрам. Ирина была убеждена, что победила россиянка Дина Аверина.

Тренер назвала решение судей позором художественной гимнастики.