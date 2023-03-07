Долина заявила, что у нее не было секса с Авериным

Известная исполнительница Лариса Долина в своих социальных сетях прокомментировала слухи о своем романе с Максимом Авериным.

Ларису Долину и Максима Аверина видели вместе в Кирове, где они за ужином провели вечер после концертов. После этого Долина опубликовала видеоролик, на котором позирует в объятиях звезды «Глухаря», а также призналась, что обожает актера и при встрече с ним испытывает фейерверк эмоций.

Но при этом певица подчеркнула, что с Авериным ее связывают только дружеские отношения. По словам Долиной, не стоит делать далеко идущих выводов из опубликованного видеоролика, поскольку она дружит с Авериным уже примерно 8-10 лет.