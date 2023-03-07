Госдеп США призвал Россию выполнять обязательства для диалога о продлении ДСНВ

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что прежде чем начать диалог с Москвой о продлении ДСНВ, Москва должна начать выполнять ранее принятые на себя обязательства.

Договор о сокращении наступательных вооружений действует до 2026 года. Россия прекратила участие в ДСНВ и Госдеп США не видит оснований для его продления до тех пор, Москва не начнет выполнять ранее принятые на себя обязательства. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Он подчеркнул, что США сфокусировали свои усилия для того, чтобы убедить Россию выполнять взятые на себя обязательства по ДСНВ. Прайс указал на "техническое" невыполнение Москвой достигнутых ранее соглашений.

ДСНВ-3 подписали в 2010 году президент США Барак Обама и лидер России Владимир Медведев.