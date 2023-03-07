Иранская картина Параллакс стала победителем на кинофестивале Дух огня в Ханты-Мансийске

Фильм "Параллакс" (Иран) завоевал главный приз фестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

Картина "Параллакс" иранского режиссера Шахрама Эбрахими стала победителем на Международном фестивале кинодебютов "Дух огня".

На торжественной церемонии закрытия мероприятия Эбрахими не забыл вспомнить добрым словом основателя фестиваля, покойного режиссера Сергея Соловьева.

Режиссер убежден, что данное культурное событие - необходимость в реалиях сегодняшнего дня, так как он объединяет творческих людей всего мира и их поклонников.