МИД Китая заявил о наступлении критического момента в украинском конфликте
2023-03-07 11:37
В Китайском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что в Украине наступил ключевой момент.
Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь ган рассказал о позиции страны по конфликту на территории Украины. По заявлению дипломата, сейчас в конфликте наступает критический момент.
"Украинский кризис подошел к критическому моменту", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Также Цинь Ган отметил, что Пекин не является стороной конфликта и не оказывает помощи ни Украине, ни Российской Федерации.
Опубликовано: Николай Скира