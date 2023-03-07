МИД Китая заявил о наступлении критического момента в украинском конфликте

В Китайском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что в Украине наступил ключевой момент.

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь ган рассказал о позиции страны по конфликту на территории Украины. По заявлению дипломата, сейчас в конфликте наступает критический момент.

"Украинский кризис подошел к критическому моменту", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также Цинь Ган отметил, что Пекин не является стороной конфликта и не оказывает помощи ни Украине, ни Российской Федерации.