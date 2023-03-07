Бузова призналась, что ей не хватает любви из-за популяности

Поющая ведущая Ольга Бузова убеждена, что причиной тому, что в ее жизни мало любви, является ее бешеная популярность.

Ольга Бузова призналась, что постоянно чувствует фальш вокруг.

По мнению знаменитости, угодить ей люди стараются только из-за того, что она знаменитость.

Поющая ведущая получила огромное удовольствие от съемок проекта "Звезды в Африке", потому что там большинство людей не знало, кто она, и общалось с ней уважительно "без всякого статуса".