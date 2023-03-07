Семенович призналась, что она со своим возлюбленным работает над тем, чтобы зачать ребенка

Певица Анна Семенович не стала скрывать, что работает над тем, чтобы в ее жизни появилась ее маленькая копия. В этом знаменитости помогает ее избранник.

Исполнительница Анна Семенович призналась в эфире шоу "Злые языки", что прикладывает большие усилия, чтобы зачать наследника или наследницу.

Имя своего избранника звезда озвучивать не стала.

Артистка призналась, что хочет одного ребенка, а если родится девочка, Анна будет на седьмом небе от счастья.