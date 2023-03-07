Теперь Маска в штаб-квартире Twitter везде сопровождают как минимум два телохранителя
Разработчики сообщили СМИ, что теперь Маска в штаб-квартире Twitter везде сопровождают как минимум два телохранителя. Ранее Маск мог спокойно общаться с инженерами и ходить сам по этажам, теперь он это делает только с постоянной охраной.
Сотрудники платформы пояснили, что телохранители Маска «высокие» и «громоздкие», как будто они из «голливудского фильма», причём они даже сопровождают Маска в туалетную комнату.
Отец Маска, Эррол, рассказал СМИ в январе, что он переживает за безопасность своего сына, хотя его защищают «100 охранников».
По словам Эррола, Маск модернизировал систему безопасности Эррола в его доме в Южной Африке, установив круглосуточную вооружённую охрану, камеры и электрическое ограждение.
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В январе Маск плотно общался с разработчиками и инженерами платформы по поводу реализации новых обновлений.
В рамках такой работы Маск в выходные дни обходил разработчиков в офисе и обнимал тех, кого встретил, в рамках международного дня обнимашек. Судя по фото, на этом этаже компании, вероятно, в штаб-квартире, не особо многолюдно.
Маск: Вы все - придурки переплаченные, ваша архитектура раздутая, ваш код неоптимален, приносите мне распечатки своих ПР-ов, я их буду ревьюить, а вы пока работайте 80 часов в неделю, или увольняйтесь, в то время как я разрушаю всё, что вы построили.
Опубликовано: Антон Райт