Разработчики сообщили СМИ, что теперь Маска в штаб-квартире Twitter везде сопровождают как минимум два телохранителя. Ранее Маск мог спокойно общаться с инженерами и ходить сам по этажам, теперь он это делает только с постоянной охраной.

Сотрудники платформы пояснили, что телохранители Маска «высокие» и «громоздкие», как будто они из «голливудского фильма», причём они даже сопровождают Маска в туалетную комнату.

Отец Маска, Эррол, рассказал СМИ в январе, что он переживает за безопасность своего сына, хотя его защищают «100 охранников».

По словам Эррола, Маск модернизировал систему безопасности Эррола в его доме в Южной Африке, установив круглосуточную вооружённую охрану, камеры и электрическое ограждение.