Орлова выложила пост в соцсетях, посвященный одному месяцу со дня рождения ее дочки Ани
2023-03-07 12:05
Ровно месяц назад певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Певица родила долгожданную дочь Аню. Артитска посвятила пост этому важному событию в ее жизни.
Ольга Орлова разместила в соцсетях совместное фото с маленькой дочкой Аней, сообщив, что девочке исполнился 1 месяц.
Поклонники поздравили свою любимицу с важным событием.
Знаменитость призналась, что не заметила как пролетел целый месяц со дня рождения ее долгожданной наследницы.
Опубликовано: Наталья Гончарова