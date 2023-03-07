Орлова выложила пост в соцсетях, посвященный одному месяцу со дня рождения ее дочки Ани

Ровно месяц назад певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Певица родила долгожданную дочь Аню. Артитска посвятила пост этому важному событию в ее жизни.

Ольга Орлова разместила в соцсетях совместное фото с маленькой дочкой Аней, сообщив, что девочке исполнился 1 месяц.

Поклонники поздравили свою любимицу с важным событием.

Знаменитость призналась, что не заметила как пролетел целый месяц со дня рождения ее долгожданной наследницы.