Оказывается, знаменитая актриса Элина Быстрицкая всю жизнь скрывала своего настоящего супруга. Сейчас стало известно, кто он.

Актриса Элина Быстрицкая была замужем за Николаем Кузьминским, являвшимся главой отдела переводов Министерства внешней торговли в СССР.

Оказывается, эта информация не соответствует правде, а артистка была женой министра внешней торговли в союзе Николая Патоличева.

Эти сведения знаменитость скрывала из-за высокого поста своего возлюбленного.

Об этом рассказали жители Дзержинска. Этот город является родиной Быстрицкой.