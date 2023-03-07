Быстрицкая всю жизнь скрывала своего настоящего мужа, о котором никто не знал
2023-03-07 12:22
Оказывается, знаменитая актриса Элина Быстрицкая всю жизнь скрывала своего настоящего супруга. Сейчас стало известно, кто он.
Актриса Элина Быстрицкая была замужем за Николаем Кузьминским, являвшимся главой отдела переводов Министерства внешней торговли в СССР.
Оказывается, эта информация не соответствует правде, а артистка была женой министра внешней торговли в союзе Николая Патоличева.
Эти сведения знаменитость скрывала из-за высокого поста своего возлюбленного.
Об этом рассказали жители Дзержинска. Этот город является родиной Быстрицкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова