Студента из Индии, летевшего на «American Airlines», арестовали за то, что он помочился на попутчика
Гражданин Индии, который учится в колледже в США, летел рейсом авиакомпании «American Airlines» и доставил всем немало неприятных хлопот.
Началось с того, что студент переборщил с алкогольными напитками и отказывался выполнять требования сотрудников авиакомпании, связанные с безопасностью.
Мужчина вступал в неоднократные споры с членами экипажа, а последней каплей стало то, что хулиган помочился на своего соседа.
Самолёт, прилетевший в Индию, уже поджидали полицейские, которые арестовали нерадивого пассажира.
Позже стало известно, что мочеиспускание на попутчика по сути не являлось злонамеренным актом. Студент просто заснул и обмочился во сне, но только неприятная жидкость попала и на соседа, сидевшего рядом.
Хотя пострадавшему пассажиру от этого не намного легче.
Опубликовано: Антон Райт