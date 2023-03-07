Студента из Индии, летевшего на «American Airlines», арестовали за то, что он помочился на попутчика

Гражданин Индии, который учится в колледже в США, летел рейсом авиакомпании «American Airlines» и доставил всем немало неприятных хлопот.

Началось с того, что студент переборщил с алкогольными напитками и отказывался выполнять требования сотрудников авиакомпании, связанные с безопасностью.

Мужчина вступал в неоднократные споры с членами экипажа, а последней каплей стало то, что хулиган помочился на своего соседа.

Самолёт, прилетевший в Индию, уже поджидали полицейские, которые арестовали нерадивого пассажира.

Позже стало известно, что мочеиспускание на попутчика по сути не являлось злонамеренным актом. Студент просто заснул и обмочился во сне, но только неприятная жидкость попала и на соседа, сидевшего рядом.

Хотя пострадавшему пассажиру от этого не намного легче.