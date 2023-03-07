Аврил Лавин призналась, что у нее роман с рэп-исполнителем Tyga

38-летняя певица Аврил Лавин призналась, что у нее отношения с 33-летним рэпером Tyga.

Издание People сообщает, что известная певица Аврил Лавин встречается с рэп-исполнителем Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон).

Артистка подтвердила эти сведения.

По данным издания, знаменитости появились вместе на вечеринке Mugler X Hunter Schafer на неделе моды в Париже. Папараци засекли, как звезды держались за руки и целовались.