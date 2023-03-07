Васильев сообщил о возвращении Модного приговора на экраны страны

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев заверил, что очень скоро поклонники шоу смогут посмотреть новые выпуски проекта.

Александр Васильев утверждают, что вот-вот стартуют съемки "Модного приговора".

Вся команда шоу держит руку на пульсе, готовясь приступить к работе.

Эксперт моды уверяют, что с ним уже связывалось руководство Первого канала, заверяя, что программа скоро вернется в эфир.