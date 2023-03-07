Васильев сообщил о возвращении Модного приговора на экраны страны
2023-03-07 13:06
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев заверил, что очень скоро поклонники шоу смогут посмотреть новые выпуски проекта.
Александр Васильев утверждают, что вот-вот стартуют съемки "Модного приговора".
Вся команда шоу держит руку на пульсе, готовясь приступить к работе.
Эксперт моды уверяют, что с ним уже связывалось руководство Первого канала, заверяя, что программа скоро вернется в эфир.
Опубликовано: Наталья Гончарова