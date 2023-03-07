Муцениеце снялась обнаженной для рекламы проекта Абсолютно другая нага, восхитив поклонников идеальными формами
2023-03-07 13:14
Актриса Агата Муцениеце снялась без одежды для рекламы проекта "Абсолютно другая нага". Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит знаменитость.
Агата Муцениеце не постеснялась сняться обнаженной в рекламе проекта "Абсолютно другая нага". Эти кадры опубликованы Телеграм-каналом Starhit.ru.
Знаменитость выйдет на сцену театра "Crave", заменив свою коллегу Катерину Варнаву в эротической постановке.
Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит Муцениеце.
Опубликовано: Наталья Гончарова