Советник Пушилина Ян Гагин утверждает, что почти половина населённого пункта Артемовск находится под контролем российских военных.

Во вторник днём советник Дениса Пушилина Ян Гагин публично заявил, что к настоящему моменту вооружённые силы России контролируют практически половину территорий населённого пункта Артемовск в Донецкой Народной республике, также установив контроль над всеми асфальтированными дорогами, ведущими в город.

Примечательно, что днём ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о том, что ВСУ создают четыре группировки для попытки деблокады Артемовска.