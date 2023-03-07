Королева назвала главный признак, отличающий москвичей от жителей других российских городов

Наташа Королева заявила, что столичные жители сильно отличаются от тех, кто проживает в небольших российских городах.

"Москвич Mag" сообщает, что Наташа Королева называет жителем Москвы "быстрыми, дергаными и озабоченными".

Артистка убеждена, что большинство людей с московской пропиской страдают аритмией.

Знаменитость также сравнила российскую столицу с иными мегаполисами, заявив, что по многим вопросам город превосходит своих "зарубежных конкурентов".