Глава китайского МИДа Цинь Ган утверждает, что антироссийские санкции не являются путём к завершению украинского кризиса.

Лидер Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган утверждает, что страны коллективного Запада не смогут остановить боевые действия на территории Украины, вводя односторонние санкции в отношении России. По мнению Гана, российско-украинский конфликт можно решить только с помощью переговоров.

Также Цинь Ган призвал лидеров западных государств не подливать масло в огонь украинского кризиса и поспособствовать восстановлению переговорного процесса.