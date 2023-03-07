Кочевенко: ВСУ потеряли потенциал к наступлению под Сватово и Кременной
2023-03-07 13:43
Офицер ВСУ Юрий Кочевенко утверждает, украинские войска утратили наступательный потенциал на Сватово-Кременском направлении.
7 марта офицер 95-ой бригады ВСУ Юрий Кочевенко публично заявил, что в настоящий момент в районе Сватово и Кременной идут ожесточённые бои между российскими и украинскими войсками, однако подразделения армии Украины на этом участке фронта утратили наступательный потенциал.
При этом Кочевенко отметил, что с большой долей вероятности украинским войскам в ближайшее время придётся оставить либо Сватово, либо Кременную.
Опубликовано: Ткачёв Андрей