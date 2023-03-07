Шаляпин пожаловался, что его доходы упали в последнее время

Певец Прохор Шаляпин посетовал, что зарабатывает в настоящее время гораздо меньше, чем раньше.

Исполнитель Прохор Шаляпин сообщил, что не голодает, но живет скромно, так как зарабатывает в последнее время гораздо меньше, чем раньше.

Доходы сейчас артист в основном имеет от съемок в различных развлекательных шоу.

Звезда сцены не стал скрывать, что богатым человеком не был никогда, поэтому не отказался бы от финансовой поддержки извне.