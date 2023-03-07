Шойгу: подразделения ВСУ потеряли более 11 тысяч бойцов за февраль

Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии в ходе спецоперации за прошедший месяц.

7 марта министр обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что в течение января вооружённые силы Украины потеряли порядка 6 с половиной тысяч бойцов из числа личного состава. По словам Шойгу, в феврале потери ВСУ величились на 40 процентов и составили 11 тысяч человек.

Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что находящиеся в Киеве политики безразличны к потерям в рядах национальной армии и готовы продолжать конфликт с Россией невзирая на его издержки.