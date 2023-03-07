Лукашенко: ЧП под Минском и теракт в Брянской области — звенья одной цепи

Александр Лукашенко заявил о взаимосвязи между диверсией на аэродроме Мачулищи и терактом в Брянской области.

7 марта Александр Лукашенко публично заявил, что на территории Беларуси были задержаны более 20 человек, которые причастны к попытке атаки на самолёт А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, в результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что нападение украинских диверсантов на сёла в Брянской области России и теракт под Минском являются звеньями одной цепи.