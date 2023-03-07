Лукашенко поручил провести «жесточайшую зачистку» по всей Беларуси

7 марта Александр Лукашенко высказался о диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском, в результате которой пострадал самолёт А-50.

Днём вторника Александр Лукашенко провёл встречу с высокопоставленными представителями силового блока Республики Беларусь, где заявил, что в стране были задержаны порядка двадцати лиц, причастных к диверсии на военном аэродроме Мачулищи под Минском, в результате которой незначительные повреждения получил радиолокационный самолёт А-50.

По словам Лукашенко, он поручил представителям МВД и КГБ произвести "жесточайшую зачистку" тех, кто вынашивает террористические планы в Беларуси.