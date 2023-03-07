Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» из-за диверсии в Мачулищах

Александр Лукашенко негативно высказался о Владимире Зеленском, назвав его ответственным за дачу приказа о совершении диверсии на аэродроме под Минском.

7 марта Александр Лукашенко сообщил, что в результате диверсии на аэродроме в Мачулищах под Минском, совершённой украинскими террористами, оказался повреждён самолёт А-50. По словам Лукашенко, после диверсии было задержано около 20-ти причастных к ней лиц, которые сотрудничали со спецслужбами Украины.

При этом Александр Лукашенко заявил, что теперь считает Владимира Зеленского "гнидой", которая отдала приказ о совершении диверсии, таким образом "бросив вызов" Беларуси.