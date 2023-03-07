Агутин признался, что подарил Варум ювелирное украшение зарубежного бренда, что сейчас не приветствуется в России

Исполнитель Леонид Агутин сообщил, что дарит своим жене и дочерям то, что они хотят. Анжелике Варум он подарил ювелирное украшение, которое "добыто" за рубежом.

Леонид Агутин сообщил, что своим любимым женщинам преподносит презенты, исходя из их желаний.

К примеру, Анжелике Варум на День влюбленных артист преподнес украшение иностранного ювелирного бренда, которое в РФ не достать.

По своим каналам звезда сцены раздобыл подарок, от которого жена была в восторге.