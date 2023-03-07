Лукашенко назвал Зеленского «гнидой», бросившей вызов Беларуси

Александр Лукашенко прокомментировал недавнюю диверсию на белорусском аэродроме Мачулищи.

7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что на военном аэродроме Мачулищи под Минском имела место диверсия, к которой причастны порядка 20 человек, связанные со спецслужбами Украины. По словам Лукашенко, все причастные к диверсии уже задержаны белорусскими силовиками.

Также Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского "гнидой", отметив, что подобные операции не осуществляются без согласования с президентом страны. По мнению Лукашенко, Зеленский "бросил вызов" Беларуси.