Михайлов обратился к мужчинам накануне 8 марта, призвав беречь своих женщин

Исполнитель Стас Михайлов призвал сильную половину человечества бережно относиться к прекрасным дамам. Данное заявление артист сделал накануне 8 марта.

Певец Стас Михайлов заявил, что для него Международный женский день - праздник тепла и света.

Артист поздравил всех представительниц слабого пола, пожелав им простых и ценных вещей.

Не забыл исполнитель дать напутствие и мужчинам, призвав тех беречь своих дам, так как встретить вторую половинку удается далеко не всем.