Михайлов обратился к мужчинам накануне 8 марта, призвав беречь своих женщин
2023-03-07 14:33
Исполнитель Стас Михайлов призвал сильную половину человечества бережно относиться к прекрасным дамам. Данное заявление артист сделал накануне 8 марта.
Певец Стас Михайлов заявил, что для него Международный женский день - праздник тепла и света.
Артист поздравил всех представительниц слабого пола, пожелав им простых и ценных вещей.
Не забыл исполнитель дать напутствие и мужчинам, призвав тех беречь своих дам, так как встретить вторую половинку удается далеко не всем.
Опубликовано: Наталья Гончарова