Шойгу: контроль над Артемовском позволит наступать вглубь обороны ВСУ
2023-03-07 14:34
Сергей Шойгу рассказал о значении установления контроля над Артемовском российскими войсками.
Во вторник днём глава Министерства обороны России Сергей Шойгу публично заявил, что полное освобождение Артемовска российскими войсками позволит силам спецоперации РФ начать наступление вглубь обороны вооружённых сил Украины, что приблизит достижение всех целей СВО.
Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ формируют четыре ударные группировки для осуществления попытки отбить Артемовск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей