Лукашенко: Зеленский просил заключить пакт о ненападении, на напал первым

Александр Лукашенко высказался о диверсии на военном аэродроме под Минском, назвав Владимира Зеленского причастным к инциденту.

Во вторник Александр Лукашенко заявил, что при пособничестве украинских спецслужб на территории белорусского аэродрома Мачулищи была совершена диверсия, целью которой был военный самолёт А-50. При этом Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский лично отдал приказ о проведении подобной операции в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что ранее Зеленский просил Минск заключить пакт о ненападении с Киевом под контролем ООН, однако украинские войска атаковали белорусские территории первыми, тем самым бросив вызов.