Дмитрий Песков высказался о рили правительства США в украинском конфликте с Россией.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что действующее правительство Соединённых Штатов прилагает все усилия для максимального затягивания российско-украинского кризиса, поскольку администрации Вашингтона невыгодно прекращение боевых действий в Украине.

Примечательно, что ранее в тот же день в МИД Китая призвала западные страны отказаться от одностороннего введения санкций против России, предложив поспособствовать началу мирных переговоров.