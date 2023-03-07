Дочь Укупника Юнна, пожаловалась, что артист не был на ее свадьбе и ни разу не видел свою внучку
2023-03-07 14:47
Наследница Аркадия Укупника Юнна пожаловалась, что ее известный отец не был на ее свадьбе и не видел внучку никогда.
По словам средней дочери Аркадия Укупника Юнны, артист был недоволен выбором своей наследницы.
Исполнитель призывал дочь найти избранника побогаче и старше, а она не прислушалась к советам своего известного родителя.
Звезда сцены воспитывает свою 11-летнюю дочь Софью, а с внуками, которых у него трое, связь не поддерживает.
34-летняя Юнна жалуется, что отец ни разу не видел ее дочь, которая родилась 3 года назад.
Опубликовано: Наталья Гончарова