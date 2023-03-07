Обезьяна забралась на виллу Казановой на Бали, заставив аортистку петь для нее
2023-03-07 15:06
Певица Сати Казанова рассказала, как в период отпуска на Бали к ней в особняк пробралась обезьяна и спряталась в шкафу.
Подробностями интересной истории поделилась в соцсетях исполнительница Сати Казанова.
Знаменитость рассказала, как к ней на виллу забралась обезьяна, спрятавшись в шкафу.
Все попытки выманить животное оказались тщетными.
Казанова даже пела для нежданной гости и приглашала специально обученных людей.
В итоге обезьяну оставили в покое до утра.
Опубликовано: Наталья Гончарова