Обезьяна забралась на виллу Казановой на Бали, заставив аортистку петь для нее

Певица Сати Казанова рассказала, как в период отпуска на Бали к ней в особняк пробралась обезьяна и спряталась в шкафу.

Подробностями интересной истории поделилась в соцсетях исполнительница Сати Казанова.

Знаменитость рассказала, как к ней на виллу забралась обезьяна, спрятавшись в шкафу.

Все попытки выманить животное оказались тщетными.

Казанова даже пела для нежданной гости и приглашала специально обученных людей.

В итоге обезьяну оставили в покое до утра.