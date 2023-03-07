Шеф Пентагона Остин прибыл в Ирак с неожиданным визитом

Глава Минобороны США Ллойд Остин прилетел в Ирак днём 7 марта, о чём сообщили в пресс-службе Пентагона.

В понедельник Министерство обороны Соединённых Штатов опубликовало видеозапись, на которой показано, как шеф Пентагона Ллойд Остин сходит с трапа самолёта в Ираке. По словам самого Остина, он прибыл в страну для того, чтобы подтвердить свою приверженность партнёрству США и Ирака.

Примечательно, что Ллойд Остин принимал участие во вторжении американских Вооружённых сил в Ирак в 2003 году, также участвовав в свержении режима Саддама Хусейна.