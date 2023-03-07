Воздушная тревога по всей Украине объявлена третий раз за сутки
2023-03-07 15:19
Сигналы воздушной тревоги по всей территории Украины звучат уже третий раз за день.
Днём 7 марта пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины уведомила граждан страны, что сигналы воздушной тревоги звучат во всех областях государства, включая Киевскую и саму столицу. Примечательно, что данная масштабная воздушная тревога в Украине является уже третьей за сегодня.
Некоторые украинские СМИ утверждают, что причиной работы сигналов воздушной тревоги является нахождение в воздухе российских самолётов МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Опубликовано: Ткачёв Андрей