Адвокат рассказал, что грозит Лерчек по делу об уклонении от уплаты налогов

Адвокат Иван Соловьев утверждает, что блогер Лерчек, которая должна в казну государства 300 000 000 российских рублей, может попасть на огромный штраф свыше суммы долга и даже лишиться свободы.

Лерчек обвиняют в том, что для того, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, она вовлекла в "дело" своих близких людей.

В итоге она и ее супруг, являющийся компаньоном бьюти-блогера, должны государству аж 300 000 000 российских рублей.

Юрист Иван Соловьев объяснил, что данное преступление может грозить обоим уголовным сроком и наложением огромного штрафа.