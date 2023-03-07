Польша передаст Украине оставшиеся 10 танков Leopard на этой неделе

В Минобороны Польши рассказали о сроках передачи немецких танков Leopard Украине.

7 марта пресс-служба Министерства обороны Польши сообщила, что ведомство намеревается передать Украине оставшиеся десять из четырнадцати обещанных Украине танков Leopard в течение нынешней недели. Известно, что 24 февраля на украинскую территорию со стороны Польши прибыли первые 4 танка Leopard.

Также в Минобороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о том, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже находятся в Украине, сославшись на плохую работу переводчика.