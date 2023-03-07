Барановская рассказала о работе с некомпетентным руководителем

Ведущая Юлия Барановская рассказала, что у нее был печальный опыт работы с руководителем, который ничего не понимал в своей профессии.

Популярной ведущей Юлии Барановской довелось на своем веку трудиться под началом некомпетентного, грубого начальника.

Мудрая женщина выбрала для себя отличную тактику, когда слушала бессмысленные указания. Она просто кивала и улыбалась, делая вид, что ей все ясно и она обязательно будет следовать рекомеданциям начальства.

К счастью, руководитель-профан вскоре оставил свой пост.

Больше неграмотных наальников в жизни Юлии не было.