ГПК: белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Польшей

В белорусском Госпогранкомитете рассказали о перехвате беспилотника недалеко от польской границы.

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь уведомляет, что в ночь с 6 на 7 марта беспилотный летательный аппарат пытался проникнуть на белорусскую территорию. По данным ведомства, для достижения большей скрытности злоумышленники запустили дрон в некотором удалении от границы с Польшей.

Также в ГПК Беларуси подчеркнули, что представители погранвойск смогли перехватить беспилотник и задержать операторов, управлявших его полётом.