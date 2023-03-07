Довлатова проверила Клявера, который стал гостем ее программы, на романтичность

Радиоведущая Алла Довлатова проверила своего гостя, исполнителя Дениса Клявера с точки зрения романтичности.

Алла Довлатова решила выяснить является ли экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер романтиком.

Артист стал участником шоу радиоведущей.

Довлатова спросила Клявера по поводу того, по какому принципу он выбирает подарки для близких.

Клявер заявил, что дарит то, что человек любит, так как это говорит о хорошем отношении к нему.

Также у Дениса есть традиция всегда целовать любимую супругу перед тем, как он выходит из дома.