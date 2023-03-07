Reuters: Зеленский и Гутерриш завтра встретятся в Киеве, обсудив зерновую сделку

Издание Reuters анонсировало встречу между Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Вечером вторника журналисты американской газеты Reuters уведомили, что 8 марта генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш лично приедет в Киев, где проведёт рабочую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсудив с ним перспективы продления зерновой сделки.

Накануне Гутерриш публично заявил, что в ООН считают целесообразным продление действия зерновой сделки между Турцией, Россией и Украиной "любой ценой".