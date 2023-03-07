Орлова улетела без своей месячной дочки на день рождения Бородиной, который та празднует в теплых краях

Исполнительница Ольга Орлова не стала себе отказывать в удовольствии и согласилась присутствовать на дне рождении Ксении Бородиной, которая отмечает праздник за границей. Месячную дочь певица брать с собой не стала.

Ксения Бородина решила отметить день рождения в теплой стране, а с собой позвала подругу Ольгу Орлову.

Экс-солистка группы "Блестящие" не стала отказываться от возможности развеяться, отправившись в отпуск с Ксенией.

Свою месячную наследницу Аню мать оставила с няней в Москве.