Орлова улетела без своей месячной дочки на день рождения Бородиной, который та празднует в теплых краях
2023-03-07 15:57
Исполнительница Ольга Орлова не стала себе отказывать в удовольствии и согласилась присутствовать на дне рождении Ксении Бородиной, которая отмечает праздник за границей. Месячную дочь певица брать с собой не стала.
Ксения Бородина решила отметить день рождения в теплой стране, а с собой позвала подругу Ольгу Орлову.
Экс-солистка группы "Блестящие" не стала отказываться от возможности развеяться, отправившись в отпуск с Ксенией.
Свою месячную наследницу Аню мать оставила с няней в Москве.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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