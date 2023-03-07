Карчаа: на территории Запорожской АЭС находится техника войск РХБЗ РФ
2023-03-07 16:04
Ренат Карчаа рассказал о российской военной технике, которая находится на территории ЗАЭС.
Представитель компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа публично признал, что на территории Запорожской атомной электростанции в населённом пункте Энергодар действительно находится военная техника вооружённых сил России, участвующих в спецоперации на Украине и в Донбассе.
При этом Карчаа отметил, что речь идёт о военной технике войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооружённых сил.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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