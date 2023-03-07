Орбакайте рассказала, как прошли для нее съемки 3 и 4 сезона сериала Тест на беременность, где она играла одну из главных героинь

Актриса и певица Кристина Орбакайте рассказала, что первые части сериала смотрела. Фильм он ей очень понравился. Знаменитость с удовольствием снялась в 3 и 4 частях сериала.

Работа в сериале о жизни врачей стала новым опытом для Кристины Орбакайте.

В процессе съемок артистка познакомилась с настоящими докторами и посмотрела, как они трудятся ежедневно.

Актерам проекта пришлось учить латынь, чтобы изъясняться на профессиональном языке сотрудников учреждения здравоохранения.