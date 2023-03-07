Стеклов прибыл в Донбас поддержать участников СВО
2023-03-07 16:18
Актер Владимир Стеклов прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы поддержать военнослужащих. Артист выступил перед военными.
Владимир Стеклов прибыл на территорию Донбасса, где встретился с участниками спецоперации.
В ходе встречи артист читал бойцам стихи, делился иннтересными историями со съемок.
Он посетил как ЛНР, так и ДНР.
Также 75-летний Стеклов побывал на полигоне, примерив на себя роль танкиста.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья Гончарова
Орбакайте рассказала, как прошли для нее съемки 3 и 4 сезона сериала Тест на беременность, где она играла одну из главных героинь
Актриса и певица Кристина Орбакайте рассказала, что первые части сериала смотрела. Фильм он ей очень понравился. Знаменитость с удовольствием снялась в 3 и 4 частях сериала.Подробнее...
-
-