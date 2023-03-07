Стеклов прибыл в Донбас поддержать участников СВО

Актер Владимир Стеклов прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы поддержать военнослужащих. Артист выступил перед военными.

Владимир Стеклов прибыл на территорию Донбасса, где встретился с участниками спецоперации.

В ходе встречи артист читал бойцам стихи, делился иннтересными историями со съемок.

Он посетил как ЛНР, так и ДНР.

Также 75-летний Стеклов побывал на полигоне, примерив на себя роль танкиста.