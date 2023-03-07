Хакеры Killnet взломали ресурсы немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Российские хакеры взломали сайты компании Rheinmetall, которая поставляет оружие в Украину.
7 марта Telegram-канал российской группировки хакеров Killnet уведомил, что данная организация смогла взломать сайты и корпоративные сети дислоцирующегося в ФРГ оборонного концерна Rheinmetall, который является одним из флагманов по поставке вооружений и боеприпасов украинским войскам.
Примечательно, что накануне администрация Rheinmetall объявила о намерениях построить танковый завод в Украине, после чего экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что строительство данного предприятия будет встречено салютом из российских ракет "Калибр".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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