Парламент Грузии принял закон об иноагентах в первом чтении

7 марта грузинские парламентарии утвердили принятие закона об иностранных агентах.

Во вторник вечером стало известно, что депутаты парламента Грузии проголосовали за принятие государственного закона об иноагентах, сделав это в первом чтении, о чём свидетельствуют открытые данные о ходе профильного голосования. Накануне в грузинском парламенте состоялась драка между его членами, которые спорили о целесообразности принятия подобного законопроекта.

Известно, что местная оппозиция уже анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии. Предполагается, что один из самых крупных митингов пройдёт у здания парламента.