Парламент Грузии принял закон об иноагентах в первом чтении
7 марта грузинские парламентарии утвердили принятие закона об иностранных агентах.
Во вторник вечером стало известно, что депутаты парламента Грузии проголосовали за принятие государственного закона об иноагентах, сделав это в первом чтении, о чём свидетельствуют открытые данные о ходе профильного голосования. Накануне в грузинском парламенте состоялась драка между его членами, которые спорили о целесообразности принятия подобного законопроекта.
Известно, что местная оппозиция уже анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии. Предполагается, что один из самых крупных митингов пройдёт у здания парламента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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